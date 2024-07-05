İskenderun'da Otomobil Büfeye Girdi: 4 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin büfeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 31 ASH 136 plakalı otomobil, Çay Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye girdi.

İş yerindeki dolapları sürükleyen otomobil, duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki bir kişi ile büfedeki 2 kişi yaralandı.