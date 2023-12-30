Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.
Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, yatsı namazında Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.
Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi - Son Dakika