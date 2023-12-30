İskenderun\'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.

Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, yatsı namazında Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.