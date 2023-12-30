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İskenderun'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi - Son Dakika
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İskenderun'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi. Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılındı ve şehitler için dua edildi. Programa İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.

İskenderun\'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi
30.12.2023 - 22:02,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yatsı namazı sonrası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için dua edildi.

Alperen Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, yatsı namazında Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Programa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış da katıldı.

Kaynak: AA
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