İskenderun\'da Yeni Okul Açıldı

Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Ray Sigorta ve çalışanları tarafından yaptırılan okul, törenle açıldı.

Akarca Mahallesi'ndeki Akarca İlkokulunun depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ray Sigorta arasında imzalanan protokol kapsamında 5 derslikli Ray Sigorta Umut İlkokulu yapıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, açılışta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçedeki 7 okulun ağır hasar aldığını söyledi.

Kentte depremlerde hasar alan okulun yerine yenisini inşa ettiklerini anlatan Demiryürek "Ray Sigorta ailesinde teşekkür ediyorum. Sadece Akarca Mahallesi'ne bir okul yapmadılar, ülkeye örnek olacak bir iş yaptılar. Buradan bu memlekete, millete hizmet edecek yavrularımızın yetişmesini hepimiz adına diliyorum." dedi.

Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan ise 6 Şubat 2023'te büyük bir felaket yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem bu toprakların kaderi. 1900'den günümüze kadar yaklaşık 20 büyük deprem yaşamışız. Ancak bu kadar büyük felaketlerden de tıpkı öncekiler gibi millet olarak, dayanışma birlik ve beraberlik, duygularımızla çıkmayı başardık. Yıkılan kadim şehrimize küçük de olsa umut olabilecek, gelecek aydın nesillerin yetişmesine vesile olabilecek bir eser yaratmaktı. Fikir böyle doğdu ve bugün geldiğimiz noktada o güzel fikrin taşa, ruha bürünmüş halini görüyoruz. İnşallah bu güzel şehrin onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış bu kadim toprakların yeniden eski güzel günlerine dönmesinde küçükte olsa bir umut olur. Bugün yaklaşık 1 yıllık çalışmanın sonucu 125 öğrencimize eğitim öğretim sağlayabilecek bu eğitim yuvamızı kentimize ve kıymetli Akarca halkına kazandırmaktan dolayı kıvanç duymaktayız."

Konuşmalarının ardından okulun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri açılışın ardından okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Törene, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz katıldı.