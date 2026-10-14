İSKİ, 2 bin 539 metrelik Büyükçekmece-Tepecik-Kıraç Varyant Tüneli\'ni tamamladı

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un nüfusu hızla artan kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde kesintisiz su temini için Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de yeni içme suyu tünelleri, depoları ve terfi merkezleri inşa ediyor. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, bu dönemde 180 milyar liranın üzerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ, İstanbul'un artan içme suyu ihtiyacını karşılamak, iletim ve dağıtım kapasitesini artırmak ve altyapıyı afetlere karşı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yatırımları sürdürüyor.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve beraberindeki heyet, Esenyurt Terfi Merkezi ve İçme Suyu Deposu ile Büyükçekmece-Tepecik-Kıraç Varyant Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

"İSTANBUL'UN İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Esenyurt Terfi Merkezi ve İçme Suyu Deposu inşaat alanında incelemelerde bulundu. İstanbul genelinde içme suyu yatırımlarının sürdüğünü belirten Doç. Dr. Başa, "Özellikle Avrupa Yakası'nda Esenyurt başta olmak üzere hızla gelişen ilçelerimiz var. İkitelli'den gelen suyun bu bölgeye ulaştırılmasını sağlayacak yeni bir terfi merkezi ve içme suyu deposu inşa ediyoruz. İsale hattımızın inşaatı da devam ediyor. Burası nüfusu hızla artan bir bölge. Dolayısıyla su ihtiyacı da sürekli artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor." dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada mevcut bir terfi merkezi ve içme suyu deposu bulunuyor. Bunların yerine 20.000 artı 20.000 olmak üzere toplam 40.000 metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu ve günlük 253.000 metreküp su basma kapasitesine sahip modern bir terfi merkezi inşa ediyoruz. Mevcut su temininin kesintiye uğramaması için aşamalı bir çalışma yürütüyoruz. Yeni depoyu tamamlayıp devreye aldıktan sonra mevcut deponun kalan bölümünü de yıkacağız. Avrupa Yakası'nda su teminine yönelik yeni bir su koridoru oluşturuyoruz. Yaklaşık 1,2 milyar lira proje bedeline sahip bu yatırımda fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 54 seviyesinde.

Bir hedefimiz var: İstanbul'da içme suyuyla ilgili hiçbir yatırım eksikliği bırakmamak. Bu doğrultuda arıtma tesislerimizin kapasitelerini önemli ölçüde artırdık. Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yeni etabını da yıl bitmeden devreye alacağız. İçme suyu deposu inşaatlarımız İstanbul'un birçok noktasında devam ediyor. Hedefimiz, İstanbul halkına kesintisiz su hizmeti sunmak. Ödenek sorunumuz yok. Yüklenici firmalarımıza ödemelerini zamanında yapıyoruz. Aynı zamanda bütün bu yatırımlarla İstanbul'un su altyapısını depreme ve diğer afetlere karşı güçlendiriyoruz. Yeni terfi merkezlerimizi ve depolarımızı güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediyoruz."

İSKİ AVRUPA SU İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRÜ ÇAPUR: İKİTELLİ-ESENYURT İKİNCİ İSALE HATTININ 10 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Çalışmaların teknik detaylarını paylaşan İSKİ Avrupa Su İnşaat Şube Müdürü Adem Çapur, "Mevcutta burada 10.000 metreküp kapasiteli bir içme suyu depomuz ve 4 pompalı bir terfi merkezimiz bulunuyor. Yeni yatırımla pompa sayımızı 11'e çıkaracağız. Burası Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Hadımköy bölgelerini besleyen ana dağıtım noktası konumunda. İkitelli'den Esenyurt'a uzanan ikinci isale hattının 10 kilometrelik bölümünü tamamladık, geriye 4 kilometrelik imalatımız kaldı. İkitelli'deki terfi merkezimizin inşaatı da devam ediyor. Pompaların montajı gerçekleştirildi. Depolarımızın ortak manevra sistemi olacak. Mevcut deponun yarısını yıktık ancak diğer yarısı halen hizmet veriyor. Yeni terfi merkezini devreye aldıktan sonra mevcut terfi merkezimizi yıkarak depo inşaatımızın kalan bölümünü tamamlayacağız. Böylece mevcut tesislerimizin tamamını yenilemiş olacağız." diye konuştu.

BAŞA: BU DÖNEMDE 23 KİLOMETREYE YAKIN İÇME SUYU TÜNELİ İNŞAATINI TAMAMLADIK

Büyükçekmece-Tepecik-Kıraç Varyant Tüneli'nde de incelemelerde bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Varyant Tüneli, uzun yıllardır yapımı gündemde olan önemli bir projeydi. Mevcut 2.454 metre uzunluğundaki tünel, heyelan riski bulunan bir bölgede yer alıyor. Bu tünelde oluşabilecek herhangi bir çökme veya arıza, İstanbul'un su güvenliği açısından ciddi sorunlara neden olabilirdi. Biz de bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni tünelimizin yapımına karar verdik. 2.539 metre uzunluğundaki yeni su tünelimizi yaklaşık bir yılda tamamladık." dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli'nin bir benzerini burada hayata geçirdik. Tünelimiz 4 metre iç çapında, içerisinde 3 metre çapında çelik boru bulunan ve borunun çevresi betonla kaplanan bir yapı. Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy Tüneli'nin uzunluğu 20 kilometrenin üzerinde. Varyant Tüneli ile birlikte bu dönemde 23 kilometreye yakın içme suyu tüneli inşaatını tamamladık. Tünelimize deneme amaçlı su verdik ve gerekli testleri gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden aldığımız suyu Kıraç'a, oradan da Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki diğer ilçelerimize güvenli şekilde ileteceğiz.

"180 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE İÇME SUYU YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu dönemde içme suyu yatırımları açısından tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bugüne kadar 180 milyar liranın üzerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yatırım programımızda da önemli projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz İstanbul'a 7 gün 24 saat kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlamak. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Büyükçekmece-Tepecik-Kıraç Varyant Tüneli'nin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

İSKİ AVRUPA SU İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRÜ ADEM ÇAPUR: YENİ VARYANT TÜNELİNİN İMALATLARINI YAKLAŞIK 1 YILDA TAMAMLADIK

Varyant Tüneli'nin yapım sürecini anlatan İSKİ Avrupa Su İnşaat Şube Müdürü Adem Çapur, "Yeni güzergahımızı uzun süren zemin etütleri sonucunda belirledik. Çalışmalarımıza Temmuz 2025'te başladık. Yaklaşık dört ayda tünel kazısını, beş ayda çelik boru döşeme işlemlerini ve üç ayda betonlama çalışmalarını tamamladık. Geçtiğimiz hafta üç gün süren bir operasyonla yeni tünelimizi mevcut sisteme entegre ettik. İlk testlerden olumlu sonuçlar aldık. Yeni Varyant Tünelimiz güvenli şekilde hizmet verebilecek duruma getirildi." dedi.

İSKİ'DEN AVRUPA YAKASI'NIN SU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIMLAR

İSKİ, İstanbul'un artan içme suyu ihtiyacını karşılamak, su iletim ve dağıtım kapasitesini artırmak ve altyapıyı olası afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esenyurt Depo ve Terfi Merkezi, Hadımköy Terfi Merkezi ve Büyükçekmece-Kıraç Yeni Varyant İçme Suyu Tüneli projeleriyle Avrupa Yakası'nın içme suyu altyapısı güçlendiriliyor.

Esenyurt'ta mevcut 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve 4 pompalı terfi merkezi yenileniyor. Proje kapsamında, her biri 20 bin metreküp kapasiteli iki yeni depo inşa edilerek toplam depolama kapasitesi 40 bin metreküpe çıkarılıyor. Mevcut 4 pompalı terfi merkezi ise 11 pompalı modern bir tesisle değiştiriliyor. Esenyurt'un yanı sıra Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinin su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayacak projede, su deposu inşaatının yüzde 60'ı, terfi merkezi inşaatının ise yüzde 80'i tamamlandı. Yatırımda gerçekleşme oranı yüzde 54'e ulaştı.

Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Terfi Merkezi'nde de çalışmalar devam ediyor. Betonarme imalatları tamamlanan tesiste ince işler, pompa borulama ve kolektör imalatları sürdürülüyor. Mekanik ekipmanların ve pompaların temini sağlanırken test ve muayene işlemleri de gerçekleştirildi. Darülaceze Yeni Kampüsü ve Yassıören çevresi bölgelerini kapsayan yatırımla mevcut içme suyu sistemine ilave kapasite kazandırılması, daha sağlıklı bir besleme sistemi oluşturulması ve bölgedeki su basıncı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Elektrik imalatlarına da başlanan tesisin Kasım 2026 sonunda tamamlanarak işletmeye alınması planlanıyor.

Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kıraç arasında hayata geçirilen Yeni Varyant İçme Suyu Tüneli'nde ise inşaat çalışmaları tamamlandı. Mevcut tünelde zemin hareketlerine bağlı deformasyonlar ve su kaçakları yaşanması üzerine daha güvenli bir güzergahta inşa edilen yeni tünel, 2.539 metre uzunluğa ve 4 metre çapa sahip. Tünelin içerisine 3 metre çapında çelik boru döşenerek su iletim sisteminin güvenliği artırıldı.

22 Haziran 2025 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında, 7-9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük operasyonla yeni tünelin mevcut sisteme bağlantısı, su kesintisi yaşanmadan tamamlandı. Güncel maliyeti KDV dahil 2 milyar 500 milyon lira olan yatırım, gerekli klor ölçümlerinin ardından devreye alınacak. Projeyle Büyükçekmece'den Avrupa Yakası'nın iç kesimlerine su iletiminin güvence altına alınması ve olası İstanbul depreminde su iletim sisteminin kesintiye uğrama riskinin azaltılması amaçlanıyor.