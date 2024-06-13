İSKİ, Kurban Bayramı için tedbirlerini tamamladı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirilebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı.

İSKİ, vatandaşların Kurban Bayramı'nı ilk gününden son gününe kadar sorunsuz bir şekilde geçirmesi ve mağduriyet yaşamaması için mesai ekipleri ile hizmet vermeye devam edecek. İBB iştirak şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme (İSYÖN) ve İSKİ ekipleri, gün boyunca kurban kesim alanlarında koordineli bir şekilde yürütecekleri faaliyetleri ile sahada olmayı sürdürecek.

İSKİ'nin Kurban Bayramı süresince aldığı tedbirlere değinen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz"

"Tatil boyunca 445 araç, 131 iş makinesi ve 950 personelle İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri için her türlü tedbiri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bir dünya metropolü olan İstanbul'umuza 24 saat kesintisiz içme suyu ulaştıracak, her türlü içme suyu ve atık su arızasına ivedilikle müdahalede bulunacağız. Bu süreçte kıymetli hemşehrilerimizin sorun yaşamasını kesinlikle istemiyoruz. Kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerimizi yaparak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için gerekli kontrolleri sağladık. İSKİ olarak hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bulunan kurban kesim alanlarının vidanjör, kuka, kombine, tanker ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri aldık. Sahiller, göl ve derelerde kontrollerimizi sağlayarak olumsuz görüntülerin önüne geçmiş olacağız. İstanbullular acil durum, şikayet, arıza/kesinti hallerinde Alo 153 ve Alo 185 çağrı merkezlerimize ulaşılabilir, sosyal medya üzerinden de İSKİ'ye erişim sağlayabilirler. Bu vesileyle kıymetli İstanbulluların Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."