İSKİ'nin 140 Yıllık Tarihi Canlandırdığı Terkos Kültür Evi Açıldı - Son Dakika
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İSKİ'nin 140 Yıllık Tarihi Canlandırdığı Terkos Kültür Evi Açıldı

İSKİ\'nin 140 Yıllık Tarihi Canlandırdığı Terkos Kültür Evi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla açılan Terkos Kültür Evi, İSKİ tarafından restore edilen Osmanlı döneminin ilk modern su tesisi pompa istasyonudur.

11.03.2024 22:58  Güncelleme: 23:07
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İSKİ'nin 140 yıllık tarihi canlandırarak restore ettiği 'Terkos Kültür Evi' açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu süreçte hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Biz, gündüzleri temellerimizi sığdıramadığımız için gece de zamanınızı alıyoruz; kusurumuza bakmayın. Gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapımı 1883 yılına tarihlenen ve 1885 yılından itibaren Terkos Gölü'nden İstanbul'a su gönderen, Osmanlı döneminin ilk modern su tesisi pompa istasyonunu restore etti. Kentin kültür-sanat ve sosyal hayatına kazandırılan Terkos Kültür Evi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras'ın katılımlarıyla bu akşam açıldı. "Terkos" kelimesinin suyla özdeşleşmiş bir anlamı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Terkos denince, aklımıza İstanbul'un en büyük su kaynağı gelir. ve bunu korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.

"5 TARİHİ YAPININ BAKIM VE ONARIMINI YAPTIK"

Terkos Kültür Evi'ne dönüştürdükleri alanın, teknolojik gelişimlerin hızlanmasıyla süreç içerisinde müze vasfına büründüğünü aktaran İmamoğlu, "Burada, tarihi bir mirasa sahip çıkıyoruz" diye konuştu. Terkos Kültür Evi bünyesinde müzeyle birlikte kültür alanları ve BELTUR Kafe gibi sosyal alanların bulunduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Burasının Arnavutköy, Çatalca bölgesine hitap etmesini arzu ediyorum. Ama ben eminim ki, bu alanı Tekin Aras Başkanımla birlikte, çok güzel buluşmalara, çok değerli kültürel buluşmalara, çok değerli sanatsal buluşmaları açacağız. Burada 5 tane tarihi yapının bakım ve onarımını yaptık. ve yapımızın hizmete sunulmasıyla beraber, özellikle yeme-içme alanımızın ve buradaki çok kıymetli kültür alanımızın ilgi göreceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YARADAN, GÖNLÜ GÜZEL VE İYİ İNSANLARIN DUASINI KABUL EDER"

"Bugün Ramazan'ın ilk günü" diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Ramazan ayında ben hep derim ki, 'Ya Rabbi, bizi hep güzelliklerle buluştur. Bizi güzel insanlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olduğu günlerde bir araya getir. Yüzümüz hep güleç olsun. Birbirimize selam verelim. Birbirimize hoşgörümüz bol, önyargımız hiç olmasın. Birbirimizi sevelim, sayalım, yaygı duyalım. Birbirimizin iyiliği için mücadele edelim.' Bu memleketin her insanı, bizim insanımız. Allah, bu memleketin her insanını iftiradan, yalandan, gıybetten korusun. Onun için ben diyorum; Yaradan, gönlü güzel ve iyi olan insanların duasını kabul eder. Bizim milletimiz, öyle bir millet. Bu güzel millet, şu anda İstanbul'da, Arnavutköy'de bir arada yaşıyor. Daha mutlu olacak. Çok güzel işler başaracağız. Size hak ettiğiniz ortamları oluşturacağız. Siz, buralarda huzurlu olacaksınız. Bizim inancımızın, bizim dinimizin bize bahşettiği güzel günlerde, güzel aylarda, Ramazan ayında da bir arada olacağız, milli bayramlarımızda da bir arada olacağız.

"CUMHURİYET, HER VATANDAŞI EŞİTLER"

Cennet vatanımızın bir karış toprağına sıkıntı gelemez, getirmeyiz. Bir vatandaşımızı bile geride bırakmayız, bırakamayız. Hepsi bizim. Bu vatanın her parçası bizim. Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet, her vatandaşı eşitler. Şu gördüğünüz İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz kardeşinizin, hemşehrinizin hakkıyla, hukukuyla; Tekin Aras'ın hakkı, hukuku eşittir. Sizlerin herhangi birisiyle benim hakkım, hukukum eşittir. Hiç kimse bir milim fazla, bir milim az değildir. Onun için biz, eşitlik hukuku içerisinde insanlarımızın hakkını, hukukunu koruyan bir düzeni şehirlerimizde var edeceğiz. Güzel, liyakatli insanları yönetici seçeceğiz. Ahlaklı ve erdemli bir dönemi İstanbul'un her yerinde harekete geçireceğiz göreceksiniz. Ne kazanacak? Sevgi kazanacak, sevgi. Ne kazanacak? Arnavutköy'de Tekin Aras kazanacak. Ona göre hemşehrilerimizden destek istiyoruz.

"BİRLİKTE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Burada hemen yanı başındayız. Çatalca'da da -televizyon programı vardı yetişemedi- Erhan Güzel kardeşimi unutmayın. O da güzel bir kardeşimiz. İki genç arkadaşımız, Tekin Aras ve Erhan Güzel, iki ilçede gençliğiyle, enerjisiyle, iyi niyetiyle, kalbiyle, çalışkanlığıyla iki ilçeyi omuz omuza, İstanbul'un en yaşanılır ilçesi haline getirecek. Bu kardeşiniz de onlara ağabeylik yapacak. Birlikte, ortak akılla, çok başarılı olacağız. Size söz veriyoruz. Şafak Bey, Suat Bey ve diğer arkadaşlarımızın özenli çalışmaları, bize bugünü kazandırdı. Elbette bu süreçte hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Biz, gündüzleri temellerimizi sığdıramadığımız için gece de zamanınızı alıyoruz; kusurumuza bakmayın. Gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'nin 140 Yıllık Tarihi Canlandırdığı Terkos Kültür Evi Açıldı - Son Dakika

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