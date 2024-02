İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi Tamamlandı

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ömerli Havzası Çevre Projesi açılış törenine katıldı. Bu projeyle Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe'den Ömerli Barajı'na, 47 farklı noktadan, günde yaklaşık 15 bin metreküp atık su akışına, yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla son verildi.

TAM 181 NOKTADA DENİZE, BOĞAZ'A, BARAJLARA ATIK SU KARIŞIMINI ENGELLEDİK

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul kuraklık tehdidi yaşayan bir şehir, tarihin her aşamasında kente uzak noktalardan su taşınmıştır. İçme suyu meselesi çok önemli bir konu. Tek bir damlanın bile israf edilmemesi gereken bir şehir dedi.

İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların tek bir damlasının bile kirletilmemesi gerektiğini belirten İmamoğlu, Yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla, tam 47 noktada, Ömerli İçme Suyu Havzası'nın suyunu tertemiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Arıtacağız. Evlerde pırlanta gibi evlatlarımız, o suyu içecekler. Çocuklarımız, o suyla yüzünü yıkayacaklar. Annelerimiz, aileler, güzel yemeklerini yapacaklar, abdestlerini alacaklar, hijyenik ihtiyaçlarını giderecekler. Böyle bir kent var ediyoruz. Bugün burada, toplam 74 bin 300 metre uzunluğundaki atık su, 8 bin 300 metre yağmur suyu şebeke ve kolektör hatlarını tamamlamış bulunuyoruz. Artık yağmur suları, temiz bir şekilde havzalardan, derelerden Ömerli'ye akıyor olacak. İstanbul genelinde, tam 181 noktada denize, Boğaz'a, barajlara atık su karışımını engelledik. 31 noktada daha çalışmalarımız sürüyor. ve bunlar, öyle basit atık su karışmaları değil. ve inanınız her birisi kritik. İstanbul göz bebeğimiz. Kimisi Haliç'in kıyısında, kimisi Marmara'nın kıyısında, her yerde'ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZE HEP DAHA BÜYÜK HEDEFLER KOYACAĞIZ

İmamoğlu, İstanbul için tam yol ileri' diyerek, kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Önümüze hep daha büyük hedefler koyacağız. Bu hedeflerin her birisi, milletimiz için olacak, çocuklarımız için olacak, gençlerimiz için olacak, hanımefendiler, beyefendiler için olacak. İşçi, emekçi, emekli için olacak. İşveren için olacak, akademisyenler için olacak, herkes için olacak. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.