İSKİ, yarın Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de 11 saat su kesileceğini açıkladı

İSKİ, yarın Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de 11 saat su kesileceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki isale hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-21.00 arasında Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı. Kesinti Bahçeşehir 2. Kısım, Orhangazi ve Ömerli gibi mahalleleri etkileyecek.
İstanbul'da yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine yarın 11 saat boyunca su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
Kaynak: AA
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