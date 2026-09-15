İŞKUR ve HAVELSAN'dan KOVAN için uzman yetiştirme protokolü imzalandı - Son Dakika
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İŞKUR ve HAVELSAN'dan KOVAN için uzman yetiştirme protokolü imzalandı

İŞKUR ve HAVELSAN\'dan KOVAN için uzman yetiştirme protokolü imzalandı
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İŞKUR ile HAVELSAN, yerli iş yönetim sistemi KOVAN'a ilişkin Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Bir yıl içinde 500 lisans mezunu gencin KOVAN alanında uzmanlaştırılması hedefleniyor; eğitim için yaklaşık 45 milyon liralık kaynak ayrılacak.

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) ve HAVELSAN arasında Türkiye'nin yerli, yeni nesil iş yönetim sistemi 'KOVAN' yazılımına ilişkin 'Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAVELSAN Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine katıldı. Programda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İŞKUR, Savunma Sanayii Akademisi, HAVELSAN ve sektör temsilcileri yer aldı. Bakan Işıkhan, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve eğitim sisteminin iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesinin önemli öncelikler arasında yer aldığını söyledi. Işıkhan, "Özellikle savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin geliştirilmesini, değişen teknolojik eğilimlere uyum sağlayacak sürekli eğitim ve mesleki gelişim programlarının yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında başlayacak olan KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Mesleki Eğitim Kursu da bu hedeflere hizmet edecek somut adımlardan biridir. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek, gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin yolunu açmış olacağız. Bu iş birliği ile savunma sanayimizin teknolojik birikimi ile İŞKUR'un istihdam alanındaki 80 yılı aşkın tecrübesini bir araya getirmekteyiz. Programın gençlerimize yeni imkanlar sunacağına, sektörümüzün nitelikli insan kaynağını güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Daha önce KALFA Programı'nı hayata geçirmiştik. Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığımız arasında 2023 yılında imzaladığımız KALFA Programı iş birliği protokolüyle, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturduk" diye konuştu.

'UZMAN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR ADIM'

Savunma Sanayii Akademisi'nin de bu çalışmaların koordinasyonunda önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Işıkhan, "KALFA kapsamında gömülü sistemler, radar ve haberleşme sistemleri, siber güvenlik ve benzeri uzmanlık alanlarında mesleki eğitim kursları düzenledik. Programın ilk etabında depremden etkilenen gençlerimize öncelik verdik. Aralık 2023'te 97 gencimizin mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Savunma Sanayii Başkanlığımızın oluşturduğu istihdam havuzu aracılığıyla mezunlarımızın ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM gibi kuruluşlarımızda istihdam edilmelerini sağladık. Bugün aynı iş birliği anlayışıyla HAVELSAN'ın KOVAN sistemi için uzman yetiştirilmesine yönelik yeni bir adım atmış olacağız. Bu kapsamda, Kurumsal Kaynak Planlama alanında mesleki eğitim kursu düzenleyerek gençlerimizi KOVAN sisteminin kullanımı, kurulumu ve kurumların iş süreçlerine uyarlanması alanlarında yetiştireceğiz. Böylece milli yazılımımızın yaygınlaşmasına katkı sağlarken gençlerimiz için yeni bir uzmanlık ve kariyer alanı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 45 MİLYON LİRALIK KAYNAK AYIRIYORUZ'

Bakan Işıkhan ayrıca, "Bir yıl içerisinde 500 gencimizi KOVAN alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa, lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek. Eğitim içeriğini HAVELSAN'ın ihtiyaçları doğrultusunda ve sektörle birlikte hazırladık. Gençlerimiz, KOVAN sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alarak kurumların iş süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Kursiyerlerimize eğitim süresince İŞKUR tarafından günlük 1079 lira zaruri gider ödemesi yapılacak. Ayda 26 gün eğitime katılan bir gencimiz, net asgari ücret düzeyinde, yani 28 bin lira ödeme alacak. Ayrıca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, 500 gencimizin eğitimi için yaklaşık 45 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimizin savunma sanayii ekosisteminde istihdama geçişleri konusu da İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve HAVELSAN tarafından takip edilecektir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de KOVAN yazılımına ilişkin, "10'nun üzerinde şirket bu yazılımı kullanıyor. Modüler bir yazılım, insan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden, lojistiğe varan onlarca farklı modülü olan bu yazılımı her bir modülünü ve bütününü en iyi şekilde kullanan kullanabilecek personellerimiz yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak özellikle şirketlerimizin bu KOVAN yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz. Bir anlamda teşvik ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Yaygınlaştıkça gelişecek, geliştikçe uluslararası ürünlere göre rekabetini artıracaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Havelsan, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR ve HAVELSAN'dan KOVAN için uzman yetiştirme protokolü imzalandı - Son Dakika

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