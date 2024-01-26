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İslahiye'de Etiketsiz Gıda Ürünlerine El Konuldu - Son Dakika
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İslahiye'de Etiketsiz Gıda Ürünlerine El Konuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, nerede üretildiği belli olmayan ve etiketsiz olduğu tespit edilen gıda ürünlerine el konuldu. İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 100 kilogram sucuk, 15 kilogram tereyağı ve 155 kilogram zeytinyağı ele geçirildi. Ürün satışını yapan iki araç sahibine cezai işlem uygulanırken, el konulan ürünler zabıta ekipleri kontrolünde imha edildi.

İslahiye\'de Etiketsiz Gıda Ürünlerine El Konuldu
26.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:39
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kara yolu üzerinde iki araçta etiketsiz, nerede üretildiği belli olmayan ürünler satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, 100 kilogram sucuk, 15 kilogram tereyağı ve 155 kilogram zeytinyağı ele geçirdi.

???????Ürün satışını yapan iki araç sahibine cezai işlem uygulanırken el konulan ürünler zabıta ekipleri kontrolünde imha edildi.

Kaynak: AA
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