İSLAM İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel kurulu Şişli'de düzenlendi. Forumda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Eğer Gazze'deki katliam durmazsa, Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçmezse, bu türden çatışmaların tekrar yaşanacağı ve yaygınlaşacağını öngörmek zor birşey değil. Dolayısıyla biz daha istikrarlı bir bölge ve coğrafya için, dünya barışı için, bir an önce bu katliamın durmasını, iki devletli çözümün hayata geçmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul'da 56 üye ülke temsilcisinin katılımıyla İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu açılış programı Şişli'de düzenlendi. ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın ev sahipliğindeki forum iki gün sürecek. Forumun açılış programına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Açılış töreninde, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçileri, milletvekilleri ve belediye başkanları da hazır bulundu.

"TEK BİR RENK DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

Programda İngilizce konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, spor alanında yapılan çalışmalara değinerek, spor alanında tek renkli bir dünyanın oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti. Erdoğan, "Tek bir renk diğerinden üstün değildir. Bütün renkler eşittir ve dünya kültürüne katkı sunmaktadır" dedi. Filistin'deki soykırıma da dikkat çeken Erdoğan, çifte standartlı bir Batı medeniyetinin olduğunu ifade etti. Batı dünyasının dünyanın diğer kesimlerine karşı takındığı tavra karşı çıktıklarını söyleyen Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerinin bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi.

"BATIDA GİDEREK ARTAN İSLAM DÜŞMANLIĞI BİZİ DAHA TEYAKKUZ OLMAYA İTMEKTE"

"İslam Dünyası çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şu anda İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak önümüzde bulunan problemlerin başlıcaları; birincisi İslamafobi, Müslümanların ve İslam'ın başka ülkelerde kötülenmesi, hor görülmesi, hakaret edilmesi, Müslüman oldukları için, kimliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulması ve Müslümanlara düşmanlık üzerinden siyaset yapılması giderek artan bir trend haline dönüşmüş durumda. Dünya Müslümanları olarak bu sıkıntının kaynağına inmeli, bununla mücadele etmeli, İslam'ın en iyi şekilde temsili için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Özellikle batı merkezli İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, bir düşünsel meydan okumadan çıkmış, fiziki müdahaleye ve hakarete dönüşmüş durumda. Kur'an yakmalarını, Kur'an'a çeşitli şekilde hakaret etmelerin giderek arttığı bir ortamda Müslümanların sürekli provake edilmeye çalışılması, Müslüman düşmanlığı üzerinden iktidar devşirilmeye çalışılması aslında zamanı çoktan geçmiş olan bir politika yöntemi olmalıydı.Maalesef batıda giderek artan İslam düşmanlığı, öteki düşmanlığı bizi bu konuda daha teyakkuz olmaya itmekte" ifadelerini kullandı.

"30 BİNE YAKIN MASUM İNSAN KATLEDİLDİ"

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Bakan Fidan, "Gazze'deki bu üçüncü büyük savaş; ama Filistin topraklarında da işgal kesintisiz, on yıllardır devam ediyor. 100 günü aşkındır devam eden bu katliamda 30 bine yakın masum insan hiçbir ayrım gözetilmeden bilinçli bir şekilde katledildi. Bundan daha vahim olan bir durumda başta batı ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu yani siyasi aktörler düzeyinde, devletler düzeyinde değil, ağırlıklı olarak bu katliama ya sessiz kaldılar ya destek verdiler. Her zaman söyledik; bu sessiz kalma, bu katliama, bu soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir. Dünyada daha sonraki çatışmalara referans tutacağınız hiçbir ahlaki değerin uluslararası hukuk zemininin kalmadığını gösteren bir gelişmedir. Bakın bu sadece yerel bir kavga ve savaş değil, bütün dünyayı etkisi altına alacak bir savaş. Jeostratejik kırılmalar ve jeostratejik sonuçlar dünyanın kaldıramayacağı birtakım yükleri ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Onun için bu katliamın bir an önce durması iki devletli çözümün hayata geçmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eğer Gazze'deki katliam durmazsa, Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçmezse, bu türden çatışmaların tekrar yaşanacağı ve yaygınlaşacağını öngörmek zor birşey değil değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz daha istikrarlı bir bölge ve coğrafya için, dünya barışı için, bir an önce bu katliamın durmasını, iki devletli çözümün hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

"ORTAK İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

ICYF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak projeleri olduğunu söyleyen Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin ülkemizde bizim bakanlığımıza bağlı yaklaşık 50 tane gençlik kampımız var. Bu gençlik kamplarında bu gençlerimizle beraber ortak projeler yürütüyoruz. Onları davet ediyoruz. Ortak kültürel girişimler yapıyoruz. Dolayısıyla biz de etkin olarak bu süreci yürütüyoruz ICYF ile ortak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Geleceğimizin olan gençlerin bu coğrafyada ayakta kalabilmeleri için, güçlü olabilmeleri için hem bilimde hem teknolojide pek çok alanda ortak işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.