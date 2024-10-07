İslami Cihad’dan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslami Cihad’dan Esir Takası Açıklaması

Nahhale, esir takası için yeterli İsrailli esir bulunduğunu ve direniş güçlerinin birleştiğini açıkladı.

07.10.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Filistinli grupların, esir takası anlaşması yapılması durumunda İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar İsrailli esiri elinde tuttuklarını söyledi.

Nahhale, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının 1. yılında açıklamada bulundu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale, "İslami Cihad, Hamas ve diğer grupların elinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar (İsrailli) esir var." dedi.

Saldırıların başından bu yana direniş güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyleyen Nahhale, "Hamas, siyasi savaşı yönetmekle yetkilendirildi." diye konuştu.

Nahhale, esir takası ve ateşkes anlamasına ilişkin, İsrail'in sorumluluklarından kaçtığını belirterek, direniş gruplarını teslim olmaya zorlayacak şartlar dayatmaya çalıştığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi şartını yineleyen Nahhale, Gazze'nin yeniden inşası ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest kalacağı bir esir takası anlaşması yapılabileceğine işaret etti.

Nahhale, Filistin direniş güçlerinin birliğinin zafer için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının birliğinin ise İsrail ile mücadele için en önemli görevlerden olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, İncil, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad’dan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:41 AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul’daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
13:20 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:55 DAEŞ’in bombacısı İstanbul’da yakalandı DAEŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 04:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: İslami Cihad’dan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement