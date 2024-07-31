İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İsmail Heniyye için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya'da Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen namazın ardından dua edildi ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Afyonkarahisar'da İmaret Camisi'nde toplanan vatandaşlar da dua etti ve Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

31.07.2024 18:55
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı, Afyonkarahisar ve Karaman'da dua edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Heniyye için dua edildi.

Vatandaşlar sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi.

Platform adına açıklamada bulunan Muharrem Coşkun, İsmail Heniyye'nin şehadetiyle artık tam anlamıyla sözün bittiği yerde olduklarını söyledi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından kalabalık dağıldı.

Karaman

Karaman'da Sivil Toplum Platformu öncülüğünde ikindi namazı sonrası vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada, Heniyye için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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