İsmail Küçükkaya\'nın annesi Halise Küçükkaya toprağa verildi

Güncel

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Antalya'da denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden annesi Halise Küçükkaya'nın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Küçükkaya'nın cenazesinin getirildiği Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Büyük üzüntü yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi, İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Küçükkaya'nın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya, dün sabah yüzmek için girdiği denizde fenalaşmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçükkaya'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.