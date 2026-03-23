İsmail Saib Sencer Vefatının 86. Yılında Anıldı

İstanbul'un ilim ve irfan hayatında müstesna bir yere sahip olan ve Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde 40 yılı aşkın süre "Hafız-ı Kütüb" olarak görev yapan İsmail Saib Sencer, vefatının 86. yılında yad edildi.

İlmi birikimi ve çok yönlü şahsiyetiyle tanınan, Arapça başta olmak üzere pek çok alanda derinlemesine bilgi sahibi olan Sencer için Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ve İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürü Salih Şahin de katıldı.

"Bize himmetinin sürdüğüne inanıyoruz"

Ömer Arısoy, törende yaptığı konuşmada, müstesna bir şahsiyetin kabri başında olduklarını belirterek, Hafız-ı Kütüb Saib Efendi'nin bütün detaylarına varıncaya kadar kitaplara vakıf bir Arapça uzmanı olduğunu söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın Madrid'de elçilik yaparken "Türkiye'nin nüfusu ne kadar?" sorusuna verdiği, "Biz ölülerimizle birlikte varız." cevabına atıfta bulunan Arısoy, "O sebeple (İsmail Saib Sencer'in) bize himmetinin sürdüğüne inanıyoruz. Burada yatanlara, başta Saib Efendi olmak üzere Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de Merkez Efendi'nin kanatları altında bulunan Sencer'i az tanıyanlara, onun hayatını incelemelerini tavsiye etti.

Sencer'in 40 yılı aşkın görev yaptığına dikkati çeken Keskin, "Zaten buraya gelenler onu tanıyanlardır. Ruhu şad olsun. Bu anlamda üstadımıza rahmet diliyoruz." diye konuştu.

"Yerli ve yabancı birçok ilim adamı kendisinden istifade etmiş"

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder ise "Biz toplum olarak, Müslüman Türk milleti olarak Yahya Kemal'in dediği gibi biraz ölülerimizle beraber yaşarız. Ölülerimizi de aslında çok da ölü olarak düşünmeyiz. Onların tasarruflarının dünyada devam ettiğine de inanırız." dedi.

İlminin büyüklüğü açısından Sencer'in çok kıymetli olduğunu vurgulayan Minder, "İsmail Hoca yaşarken etrafında hem yerli hem de yabancı birçok ilim adamı kendisinden istifade etmiş. Yazılı bir eser bırakmamış ama çok sayıda insan yetiştirmiş ve geride çok sayıda hatırat bırakmış. Kendisinin halefi olmaktan dolayı kendimi son derece bahtiyar, mesut ve şanslı hissediyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin, makamı cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

İsmail Saib Sencer kimdir?

Erzurum'da dünyaya gelen İsmail Saib Sencer, genç yaşta geldiği İstanbul'da dini ilimlerin yanı sıra tıp, eczacılık ve biyoloji gibi farklı alanlarda da eğitim alan çok yönlü bir son dönem Osmanlı alimi olarak tanınıyor.

Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde kırk yılı aşkın süre "Hafız-ı Kütüb" sıfatıyla görev yapan Sencer, on binlerce kitabı tanıyan eşsiz hafızası sebebiyle devrin aydınları arasında "ayaklı kütüphane" ve "canlı bibliyografya" olarak anıldı.

Arapça ve Farsçanın yanında Batı dillerine de hakim olan Sencer, Süleymaniye Medresesi ve Darülfünun gibi önemli kurumlarda hocalık yaparak derin ilmi birikimini talebelerine aktardı.

Hayatı boyunca kendi adına müstakil bir eser kaleme almamayı tercih etmesine rağmen, Fuad Köprülü'den Louis Massignon'a kadar yerli ve yabancı pek çok önemli ilim insanının akademik çalışmalarına katkı sağladı.