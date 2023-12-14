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İsmailağa Derneği'nden Gazze için dua buluşması - Son Dakika
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İsmailağa Derneği'nden Gazze için dua buluşması

İsmailağa Derneği tarafından Fatih Camisi'nde düzenlenen 'Gazze İçin Büyük Dua Buluşması'na İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İsmailağa Derneği\'nden Gazze için dua buluşması
14.12.2023 - 23:19,
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İsmailağa Derneğince, Fatih Camisi'nde "Gazze İçin Büyük Dua Buluşması" düzenlendi.

Program, cemaatle kılınan yatsı namazının ardından İsmailağa Camisi müezzini Mustafa Üstübi tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Bayrampaşa Kocatepe Camisi imam hatibi Ali Ulvi Uzunlar'ın sohbetiyle devam eden programda, Mustafa Üstübi tarafından Kur'an-ı Kerim'deki 14 secde ayeti okunarak tilavet secdesi gerçekleştirildi.

İsmailağa Camisi emekli imam hatibi Fikri Doğan ile Mahmut Eren ve Muhammed Yelkenci, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeliler için dua etti.

Gazzeliler için okunan hatimlerin duası ile sona eren programa, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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