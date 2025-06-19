İSMEK\'in \'Hayal Bu Ya\' Festivali Başladı

Enstitü İstanbul İSMEK'in "Hayal bu ya" festivalinin açılış töreni Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

İSMEK'te eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin dans gösterisi yaptığı etkinlikte, 2 binden fazla eser İstanbullularla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Enstitü İstanbul'da verilen eğitimlerin günümüz dünyasının ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini söyledi.

İşverenlerin karakteri doğrultusunda mesleki eğitimlerin geliştirildiğini dile getiren Aslan, "Bölgesel istihdam ofisleri ve sektör temsilcileriyle işbirlikleri yapılarak İstanbulluların istihdamına destek verilmeye başlandı." dedi.

Aslan, 150 eğitim merkeziyle ücretsiz eğitimler verdiğini, 2024-2025 eğitim döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim modeliyle 1500'e yakın programı vatandaşlarla buluşturduklarını aktararak, "Enstitü İstanbul İSMEK Festivalimiz bu eğitim dönemine ait üretimlerini, deneyimlerini ve sahne performanslarını kapsayan büyük bir festival, 2 binin üzerinde eser İstanbullularla buluşacak. Sergiler, deneyim alanları, dans ve ritim gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, seminerler ve söyleşiler, defileler, tiyatro gösterileriyle çok zengin bir festival içeriğimiz var." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise Enstitü İstanbul İSMEK'in çalışmaları nedeniyle eğitmenleri ve öğrencileri kutladı.

Festivalin toplumsal bir hayalin somutlaştığı bir buluşma olduğuna değinen Özçağdaş, "Yaşam boyu öğrenmenin yarıştırıcı gücüyle ülkenin geleceğini hep birlikte kurabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.