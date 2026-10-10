İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında kutlanıyor. Hafta, ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.
ALCALA DE HENARES, 10 Ekim (Xinhua) -- İspanya'da Cervantes Haftası, ülkenin en büyük edebiyatçılarından Miguel de Cervantes'i anmak üzere her yıl ekim ayında ünlü yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor.
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10.10.2026 12:49:02. #.0.3#
SON DAKİKA: İspanya'da Cervantes Haftası, yazarın memleketi Alcala de Henares'te kutlanıyor - Son Dakika
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