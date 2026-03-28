İspanya'da Savaş Karşıtı Gösteriler
İspanya'da Savaş Karşıtı Gösteriler

28.03.2026 21:49
Madrid başta olmak üzere İspanya'da 'savaşa hayır' gösterileri yapıldı, Filistin'e destek öne çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının birinci ayı olması dolayısıyla başkent Madrid başta olmak üzere İspanya'nın birçok kentinde "savaşa hayır" gösterileri düzenlendi.

Ülke genelindeki gösterilerde, "savaşa hayır" sloganları öne çıksa da Madrid'deki yürüyüşte ağırlığın Filistin'e destek olması dikkati çekti.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden İspanyollar, "Katil İsrail", "Özgür Filistin", "Barış" sloganları attı.

Trump karşıtı Amerikalılar da İspanya'da meydana indi

Diğer yandan ABD merkezli "Democrats Abroad" örgütünün çağrısıyla Madrid'de toplanan 100 kadar kişi, ABD Başkan Donald Trump yönetiminin "hem yurt içinde hem de yurt dışında yasa dışı eylemlerine karşı eylem yaptı.

"Zorbalara hayır" sloganı altında Sol Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Dünyayı Trump'tan kurtarın", "Faşizme direnin" ve "Çocukların bombalanmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı."

Democrats Abroad'ın Başkanı Maggie Zelonis, basına yaptığı açıklamada, "Demokrasi, ister yurt içinde isterse yurt dışında olsun her zaman savunulmalı. Biz de artık 'yeter' demek için buraya geldik. ABD yönetiminin yasa dışı eylemlerini ve hukuka aykırı güç kullanımını reddettiğimizi söylüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 bin farklı noktasındaki gösterilere paralel olarak gerçekleştirilen Madrid'deki eylemin benzerleri, İspanya'nın Barselona, Valensiya ve Sevilya kentlerinde de yapıldı.

