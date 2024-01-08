İspanya Dışişleri Bakanı Orta Doğu\'daki Şiddet Sarmalından Endişe Duyuyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının devam etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Albares, İspanya'nın, zırhlı ambulansa dönüştürülen iki askeri aracı Ukrayna'ya göndermesi vesilesiyle Ciudad Real kentinde düzenlenen törende basına konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yayılarak "bölgesel olarak çok daha büyük bir boyuta ulaşabileceğini" aktaran Albares, "Orta Doğu'daki şiddet sarmalının devam etmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

" Filistin'de binlerce sivilin öldürülmesine karşı elbette ki sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." şeklinde konuşan İspanyol Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze Şeridi'ne yaptığımız yardımları üç katına çıkardık. Biz insani yardımların düzenli ve daimi şekilde sivil halka ulaştırılmasını istiyoruz. Ukrayna'da yaptığımız yardımlarda olduğu gibi aynı şekilde, aynı haklılıkla Filistin'deki kadınlar, çocuklar ve siviller de içme suyu, ilaç, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarına sahip olmalılar. Sivil halkın korunmasına olanak sağlayacak insani ateşkes ve barış konferansı için çağrılarımıza devam ediyoruz."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'i eleştiren açıklamalarından dolayı 30 Kasım 2023'te geri çekilen İsrail'in Madrid Büyükelçisinin bu hafta Madrid'e dönecek olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya da cevap veren Albares, "İspanya, İsrail halkıyla dostluk arzusunu her zaman dile getirmiştir. Ancak bu, masum Filistinli sivilleri savunmak için sesimizi yükseltmeye devam etmemizi, Orta Doğu'da kalıcı barış için çözüm yolları aramamızı engellemiyor." diye konuştu.

AP Parlamenteri Pineda'dan ABD'ye sert eleştiri

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Parlamenteri olan İspanya'daki Birleşik Sol (IU) Partisinden Manu Pineda da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırımın sponsoru, gerçek ve entelektüel yazarının, 1945'ten bu yana neredeyse tüm savaşlardaki gibi ABD olduğunu asla unutmayalım: Küba, Kore, Vietnam, Nikaragua, Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya, Suriye… Filistin vakasında İsrail, ödülü vadedilen ve sivilleri öldürmekten zevk alan kana susamış bir cellat tetikçisi rolünü oynuyor." ifadelerini kullandı.

Pineda ayrıca İsrail'in bölgedeki gazetecileri hedef alan saldırılarını da kınadı.