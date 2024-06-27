İspanya Meclisi, Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasını reddetti - Son Dakika
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İspanya Meclisi, Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasını reddetti

İspanya Meclisi, Kosova Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınmasına ilişkin sunulan öneriyi kabul etmedi. Katalonya'da faaliyet gösteren Junts partisinin sunduğu öneri, 293 hayır, 25 evet ve 27 çekimser oyla reddedildi. İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE, ana muhalefetteki PP ve aşırı sağcı Vox, Kosova'nın tanınmasına destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Kosova, şu anda 106 ülke tarafından resmi olarak tanınırken, İspanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Slovakya tarafından tanınmıyor.

27.06.2024 18:39
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İspanya Meclisi, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin sunulan öneriyi kabul etmedi.

Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya için Birlik (Junts) partisinin sunduğu, Kosova Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınmasına ilişkin öneri, 345 sandalyeli İspanya Meclisi'nde 293 "hayır", 25 "evet" ve 27 çekimser oyla reddedildi.

Junts, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere paralel olarak İspanya'dan ayrılma taleplerini güçlendirmek için Kosova'nın tanınmasını ilişkin öneriyi Meclis'e sunmuştu.

Öneri bugün oylansa da, 25 Haziran'da yapılan oturumda tartışılmıştı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ana muhlefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve ülkede 3. büyük parti olan aşırı sağcı Vox, Kosova Cumhuriyeti'nin tanınmasına destek vermeyeceklerini açıklamışlardı.

PSOE, PP ve Vox, Bask ve Katalonya bölgelerini kastederek, İspanya devleti içinde de bağımsızlık yanlısı girişimlerin olmasından dolayı Kosova'yı tanımalarının şu an için mümkün olmadığını belirtmişti.

Bu konuyla ilgili hükümete yönelik eleştirilere cevap veren PSOE milletvekili Obdulia Taboadela, şu açıklamada bulunmuştu:

"İspanya hükümeti, uluslararası toplum içindeki bu çatışmaya müzakere yoluyla çözüm için çalışmaktadır. Bu, uluslararası hukuk, devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı ilkesine dayalıdır ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1999'da ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu konudaki tavsiye niteliğindeki görüşüyle de benzerdir. İspanya, Priştine ile Belgrad arasındaki diyaloğa veya tüm Batı Balkanların yakınlaşmasına asla engel olmayacaktır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bu dönemde maksimum istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kosova, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan ederken, Türkiye bir gün sonra Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu.

Mevcut durumda 106 ülke Kosova Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanırken, Avrupa Birliği (AB) içinde İspanya dışında, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Slovakya, Kosova'yı tanımıyor.

Kaynak: AA

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