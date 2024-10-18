İspanya'nın Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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İspanya'nın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

İspanya'nın Milli Günü, Ankara'da yapılan törenle kutlandı. İlişkiler ve iş birliği vurgulandı.

18.10.2024 15:58
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(ANKARA) - İspanya'nın Milli Günü Ankara'da kutlandı. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, "Buradaki şirketlerimiz, İspanya ve Türkiye ilişkilerinin ve İspanya'da yatırım yapan Türk şirketlerinin İspanya'daki ortaklarının önemli bir unsurudur" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ise "Askeri ve savunma sanayi iş birliğinin de kapsamlı ortaklığımızın stratejik ayağını oluşturduğunu söylemeye gerek yok. İspanya, Patriot bataryalarıyla hava savunmamıza katkıda bulunan güvenilir bir NATO müttefikidir" diye konuştu.

İspanya'nın Milli Günü, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho'nun ev sahipliğindeki resepsiyonla Ankara'da kutlandı. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci de katıldı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından açış konuşmalarına geçildi.

Büyükelçi Sancho, "Milli Gün kutlamaları tüm ülkelerin kutladığı ve biz diplomatların da yurt dışında misafir edildiğimiz tüm ülkelerde düzenlediğimiz bir etkinliktir. Varlığınız için gerçekten minnettarım, çünkü silahların, savaşların, başka ülkelerin işgallerinin, acı dolu dehşetin hayatımızın ve sıradan işlerimizin ortasında olduğu bir dünyada, varlığınızla diplomasiyi kastediyoruz. Diplomasi büyük değeri olan bir kelimedir. Ülkeler arasındaki barışçıl ilişkiler her zaman ticarete de dayanmıştır. Buradaki şirketlerimiz, İspanya ve Türkiye ilişkilerinin ve İspanya'da yatırım yapan Türk şirketlerinin İspanya'daki ortaklarının önemli bir unsurudur" dedi.

"İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını takdirle karşılıyoruz"

Sözlerine İspanya'nın Milli Günü'nü kutlayarak başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ise şöyle konuştu:

"Ekonomik ve ticari bağlar ilişkilerimizin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. İspanya, Avrupa'daki en büyük ticaret ortaklarımızdan biri olmanın yanı sıra Türkiye'deki önde gelen yatırımcılarımızdan biri olmaya devam ediyor. Askeri ve savunma sanayi iş birliğinin de kapsamlı ortaklığımızın stratejik ayağını oluşturduğunu söylemeye gerek yok. İspanya, Patriot bataryalarıyla hava savunmamıza katkıda bulunan güvenilir bir NATO müttefikidir.

Yakın gelecekte savunma sanayi iş birliğimizin, özellikle ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında daha da derinleşmesini umuyoruz. Bu alanda büyük bir potansiyel olduğuna şüphe yok. Türkiye ve İspanya her zaman NATO'nun güney kanadının doğu ve batı uçlarının kaleleri olmuştur. Avrupa-Atlantik coğrafyasında ve Akdeniz havzasında barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla diyalog ve iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız.

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. İspanya'nın Filistin devletinin tanınması için daha fazla tarafın teşvik edilmesine yönelik yoğun diplomatik çabaları ve girişimleri diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil etmektedir."

Kaynak: ANKA

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