İspanyol Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı - Son Dakika
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İspanyol Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı

İspanya'da tarım sektörü işçileri, AB ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşmasını protesto etti.

16.12.2024 14:46
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İspanya'da tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanlar, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ülkelerindeki Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzun yıllar müzakereleri sürdürülen ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlanmasını protesto etti.

Başkent Madrid'deki Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı binasının önünde toplanan İspanyol tarım ve hayvancılık sektörü işçileri, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirdi.

Kısaltmaları Asaja ve COAG olan İspanya'nın önce gelen tarım ve hayvancılık sektörü sendikalarının çağrısıyla düzenlenen gösteride "AB-MERCOSUR anlaşmasının İspanyol çiftçiler için bir tehdit olduğu" savunuldu.

Latin Amerika ülkelerinde tarım ve hayvancılıkta kullanılan ürünlerin ve politikaların AB'den farklı olduğunu ve "kendileri açısından fırsat eşitsizliği yarattığını" ifade eden sendikalar, "MERCOSUR ülkelerindeki üretim bizim buradaki maliyetlerimizin çok altındadır ve bu ürünlerin ithalatı gerek İspanyol gerekse Avrupalı çiftçileri ciddi şekilde etkilemektedir. Bu anlaşma İspanya'da karşılanamayacak kayıplara ve işletmelerin kapanmasına neden olur." açıklamasını yaptı.

Sendika sözcüleri, basına verdikleri demeçlerde, "tarımda reform ve yatırım eksikliğine karşı hükümete yeni adımlar atma" çağrısında bulundu.

Çiftçilerin 2023 sonunda ve 2024 başında İspanya genelinde ve Madrid'de yaptıkları geniş katılımlı eylemlerde talep ettikleri 43 maddenin uygulanmasında hükümetin yetersiz kaldığını savunan sendikalar, "Tarım sektörünü etkileyen politikalarda rota değişikliği yapılmasını, dibe vuran, geliri yetersiz, varlık kaybına neden olan, nesil değişimine yol açan bir sektörün savunmasında daha aktif kararlarla değişiklik yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

"AB-MERCOSUR gibi anlaşmalar bizi yok eder." diyen İspanyol çiftçiler, eylemlerine gelecek yıl da devam edeceklerini söyledi.

AB ile Latin Amerika ülkeleri arasında yaklaşık 25 yıldır devam eden müzakerelerin ardından 6 Aralık'ta Uruguay'da yapılan zirvede anlaşma için uzlaşı sağlandığı duyurulmuştu.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu dışında üye ülkelerin ulusal meclislerinin de onaylaması gereken bu anlaşmanın, AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında mevcut durumdaki ikili tarifelerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıracağı, tarife dışı engelleri azaltacağı ve teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ve kamu ihaleleri gibi kilit alanlardaki düzenlemeleri uyumlu hale getireceği öne sürülüyor.

AB liderleri bu anlaşmayı "Avrupa için bir kazanç" olarak duyursa da Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya gibi bazı AB ülkelerindeki çiftçiler buna karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyol Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı - Son Dakika

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