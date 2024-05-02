İspanyol ve Türk gitaristler İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
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İspanyol ve Türk gitaristler İstanbul'da buluşuyor

İspanyol ve Türk gitaristler İstanbul\'da buluşuyor

Latin Grammy ödüllü İspanyol gitarist Rycardo Moreno ile Grammy ödüllü gitarist Cenk Erdoğan, 'Connected Disconnection' projesiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İkili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Proje, Anadolu ve Endülüs müzik geleneğini modern bir sentezle bir araya getiriyor. Albümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 'Bülbülüm Altın Kafeste' ve Endülüs'ün anonim halk türküsü 'El Mantillo' da yer alıyor.

02.05.2024 11:45
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Latin Grammy ödüllü İspanyol gitarist Rycardo Moreno ile Grammy ödüllü gitarist Cenk Erdoğan, "Connected Disconnection" (Bağlantılı Kopukluk) projesiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İkili, yarın 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, Connected Disconnection albümü, Anadolu ve Endülüs müzik geleneğini modern bir sentezle bir araya getiriyor.

Cenk Erdoğan'ın perdesiz gitar, Rycardo Moreno'nun flamenko gitar, David Dominguez'in ise perküsyonuyla eşlik ettiği albümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği "Bülbülüm Altın Kafeste" ve Endülüs'ün anonim halk türküsü "El Mantillo" da yer alıyor.

Kasım 2023'te Madrid Caz Festivali'nde dinleyiciyle buluşan albüme müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenk Erdoğan, dinleyicinin perdesiz gitarı ilk duyduğunda şaşırdığını belirterek, "Gördükleri enstrüman aynı gitar ama sesi farklı. Ancak hemen bu durumu benimsediklerini sahneden net olarak görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Türk müziğiyle yakından ilgilenme imkanı bulan Rycardo Moreno ise Türk müziğinin orijinal enstrümanlarıyla ve melodileriyle dünyada bir referans olduğunu belirterek, "Türk müziğiyle ilişkim, gönülden hayran olduğum müzisyen Erkan Oğur üzerinden yankılanmaya başladı. Geleneksel müziğinizin ses ve ritimleriyle kendimi fazlasıyla özdeşleştiriyorum ve hatta bazen onları çalma fırsatı bulduğumda kendimi çok rahat hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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