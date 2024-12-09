Isparta'da bir askeri helikopter, Keçiborlu ilçesi merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada kazada 4 askerimizin şehit olduğunu 1 personelin ise arandığını ifade etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.
Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.
Kazayla ilgili kahreden haberi ise Isparta Valisi Abdullah Erin verdi. Canlı yayına katılan Vali Erin, "4 askerimiz şehit oldu, 1 personelimiz aranıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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