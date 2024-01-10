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Isparta'da bedelli er ve sözleşmeli erler için yapılan yemin törenlerinde 'Türkiye Yüzyılı' marşı çalındı - Son Dakika
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Isparta'da bedelli er ve sözleşmeli erler için yapılan yemin törenlerinde 'Türkiye Yüzyılı' marşı çalındı

Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı ve Atatürk geçmeyen 'Türkiye Yüzyılı' marşı, Isparta'da yapılan yemin törenlerinde çalındı. Marş, 30 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen resepsiyonda ilk defa seslendirilmişti.

10.01.2024 - 11:42,
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MAHİR BAĞIŞ

Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı ve sözlerinde Atatürk geçmemesi nedeniyle tartışma yaratan "Türkiye Yüzyılı" marşı, Isparta'da bedelli er ve sözleşmeli erler için yapılan yemin törenlerinde çalındı.

30 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen resepsiyonda ilk defa seslendirilen "100. Yıl Marşı", Türk Silahlı Kuvvetleri'nin er ve komandolar için yaptığı yemin törenlerinde çalınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nca Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı, sözlerinde Atatürk geçmeyen, sadece Gazi sıfatının kullanıldığı; AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi vurgu yaptığı "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin yer aldığı "100. Yıl Marşı" kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Marş, 3 Ocak 2024'te Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı General Alper İhsan Kışlası'nda düzenlenen yemin törenlerinde çalındı.

Isparta\'da bedelli er ve sözleşmeli erler için yapılan yemin törenlerinde \'Türkiye Yüzyılı\' marşı çalındı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Isparta'da bedelli er ve sözleşmeli erler için yapılan yemin törenlerinde 'Türkiye Yüzyılı' marşı çalındı - Son Dakika
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