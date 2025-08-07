Isparta\'da Boğulma Olayı: Eski Eş Hayatını Kaybetti

Isparta'nın İskender Mahallesi'nde 122'nci Cadde'de yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairesinde dün gece vahşet yaşandı. Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi (29) ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan Fatıma Rahmani'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatıma Rahmani, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Hayr Muhammed Rahimi, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
