Isparta\'da Kadın Cinayeti

'POLİS ARADI İNANAMADIM'

Isparta'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi'nin, boğduğu eski eşi Fatıma Rahmani'nin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ablası ile eniştesi Muhammed Hüseyin'e teslim edildi. Fatıma Rahmani, ikindi vakti Halife Sultan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA muhabirine konuşan Fatıma Rahmani'nin eniştesi Muhammed Hüseyin, olay gecesi saat 03.00 sıralarında polislerin kendilerini aradığını belirterek, "Bizi aradılar, olayı anlattılar. İnanamadım. Daha sonra hastaneye gittik. Göremeden eve döndük. Sonra hastaneden tekrar arayıp vefat ettiğini söylediler" dedi.

Hayr Muhammed Rahimi ile Fatıma Rahmani'nin 1 sene önce boşandığını anlatan Muhammed Hüseyin, "Ayrı kalıyorlardı. Bazı zamanlar birlikte kalıyorlardı. Zaten bunlar akraba oluyor" diye konuştu.

Olay sırasında evde bulunan 4 çocuğun polis merkezine götürüldüğünü kaydeden Muhammed Hüseyin, şöyle dedi:

"Çocukları olay sonrası emniyete götürmüşler. Başka kimsesi yoktur. Bana çocukları alacak mısınız diye sordular? 'Benim 2 çocuğum var, alamam' dedim."

Hayr Muhammed Rahimi ile Fatıma Rahmani'nin 2019 yılında Isparta'ya geldiklerini de anlatan Muhammed Hüseyin, aralarında birkaç sefer darp olayını duyduğunu ancak gerçek olup olmadığını bilmediğini kaydetti.