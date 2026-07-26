Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Uğurlu Mahallesi Keskin virajında meydana geldi. Seydikemer'den Fethiye yönüne seyir halinde olan Semih Uçar'ın kullandığı 07 ADA 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun alt kısmında bulunan bağ evine girdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan sürücü Semih Uçar yaşamını yitirirken, yanında bulunan nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Zeynep Yüksel, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Semih Uçar'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen çiftin, kahvaltı yapmak üzere bir restorana giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.