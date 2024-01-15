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Isparta'da yeni evli çiftin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da yeni evli çiftin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta'da Turan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yeni evli çiftin evinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki nakit para ve kişisel eşyaları çalındı. Polis, 116 saatlik kamera incelemesi ve şüpheli takibi sonucunda M.D. isimli şüpheliyi yakalayarak tutukladı.

15.01.2024 - 10:56,
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ISPARTA'da yeni evli çiftin evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, polisin 116 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçen 10 Ocak günü Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Dubleks Sitesi'nin 1. katında oturan yeni evli çift, yaklaşık 50 bin lira değerindeki nakit para ve kişisel eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, pencereyi tornavida ile açarak içeri giren bir şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. 116 saatlik kamera incelemesi ve yaklaşık 8 kilometrelik kamera- şüpheli takibi sonucunda ekipler gece evin çevresinde 5 defa keşif yapan, yüzünde kapüşon- maske, elinde siyah eldiven bulunan şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti. Kameradan takip edilerek yaşadığı adres belirlenen M.D. 13 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı. M.D. işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

Isparta\'da yeni evli çiftin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta'da yeni evli çiftin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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