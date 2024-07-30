Isparta ve Burdur'daki Lavanta Bahçeleri Erken Griye Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta ve Burdur'daki Lavanta Bahçeleri Erken Griye Döndü

Isparta ve Burdur'daki lavanta bahçeleri, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl erken griye büründü. Lavanta çiçekleri mordan griye dönerek beklenen rengi vermedi. Lavanta hasadının erken başlamasıyla birlikte üretimde düşüş yaşandı. Aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı lavanta bahçelerini olumsuz etkiledi.

30.07.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALÇIN ÇELEN/BİLAL ALTIOK - Son yıllarda paylaşılan tatil fotoğraflarında sıkça görülen Isparta ve Burdur'daki mor lavanta bahçeleri, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl erkenden griye büründü.

"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyünde bulunan lavanta bahçelerinin çiçekleri, aşırı sıcaklar nedeniyle mordan griye döndü. Her yıl temmuzda bahçeleri ziyaret eden tatilciler, bu sene umdukları rengi bulamadan fotoğraflarını çekti.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle lavanta hasadının erken başladığını söyledi.

Bölgelerinde hasadın 15 Temmuz'da başladığını belirten Selçuk, "Hasat devam ediyor, üretilen lavantalar fabrikalarda işleniyor ve ürün olarak ülke geneline sunuluyor. Bu yıl yüksek sıcaklığın yanında yağmurların ara ara yağması lavanta bahçelerinin görselliğini de kokusunu da olumsuz etkiledi." dedi.

Lavanta üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Selçuk, "İnsanlar artık kendi memleketlerindeki lavanta bahçelerini de ziyaret edebiliyor. Buna bağlı olarak ziyaretçi sayısında da azalma oluyor." ifadelerini kullandı.

Kuyucak köyünün muhtarı İsmail Tezcan da yaz mevsiminin bu yıl erken başladığını vurgulayarak, "Hava sıcaklığı normalden yüksek seyretmeye başladı. Bu aylarda lavanta çiçeğinin yeni açması gerekirken şu an rengi griye dönüştü. Ağustos başlarında hasadına başlanması gerekiyordu. Hasada başladık, yavaş yavaş yağ çıkarmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Hasada 3 hafta erken başladık"

Burdur Gölü kenarındaki lavantalar da aşırı sıcaklık nedeniyle erken soldu, mor çiçekler grileşti. Geçen yıla göre hasat dönemi üç hafta önce başlayan lavanta bahçelerinde çiftçilerin mesaisi devam ediyor.

Kentte 19 yıldır susuz tarım ve tıbbi aromatik bitki çalışmaları yapan Öztürk Sarıca, mart ve nisandaki zamansız sıcakların bitkilerin hızlı biçimde erken uyanmasına neden olduğunu söyledi.

Yağışların azlığı ve sonraki süreçteki zamansız soğuk ve sıcaklık değişikliklerinin lavantaları etkilediğini vurgulayan Sarıca, "Lavanta bahçelerimizdeki görsel güzelliği oluşturan mor renk bu yıl 15 gün daha erken yerini boz renge bıraktı." dedi.

Sarıca, aşırı sıcaklar ve soğukların sadece lavantanın ve tıbbi aromatik bitkilerin görselini değil aynı zamanda içeriğindeki bileşenleri de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bitkilerde eski yıllardaki yağ kalitesinin bulunmadığını ifade eden Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıla göre lavanta hasadına 3 hafta erken başladık. Sıcaklar bastırdığında hemen hasada başlıyoruz, sonrasında ise yaz günü olmasına rağmen ani soğuklar ve günlük beklenmedik yağışlar geliyor. Bu sefer hasadı bırakıyoruz, bitki tekrar çiçek vermeye başlıyor. Yani bitkiler de şaşırmış durumda. Küresel iklim değişikliği hem bitkileri hem de çevreyi çok fazla değiştiriyor. Neredeyse yüzde 40-50'lere varan oranda tıbbi aromatik bitkilerde verim düşüklüğü var. Enteresan bir şekilde lavanta bahçelerimizdeki mor renk 10 gün içinde rengini kaybetti. Tabii bu durum lavanta sezonunu olumsuz etkiliyor. İnsanlar buraya geldiklerine yine lavanta görmeye devam edecek ancak rengi mosmor olmayacak. Görsel bahçelerimizdeki lavantaları hasat etmeden bekletiyoruz."

Kaynak: AA

Isparta, Türkiye, Burdur, Tatil, Tarım, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta ve Burdur'daki Lavanta Bahçeleri Erken Griye Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 12:55:14. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta ve Burdur'daki Lavanta Bahçeleri Erken Griye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement