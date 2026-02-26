İsrail, 37 STK'nın lisansını iptal etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmesi üzerine söz konusu kurumlarda çalışan 57 kişi bölgeden ayrıldı.

Gazze Şeridi'nde insani yardım alanında faaliyet gösteren ve İsrail'in kendilerine dayattığı şartları "keyfi" şeklinde nitelendirerek uymayı reddeden 37 uluslararası kuruluşun lisanslarının iptal edilmesinin ardından bu kurumlarda çalışan 57 kişi, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

İnsani yardım kuruluşlarından alınan bilgiye göre, yeni şartlar çalışanlar üzerinde kapsamlı güvenlik incelemeleri, ek bilgi ibrazı ve acil durumlara müdahale hızını etkileyebilecek sıkı denetim mekanizmalarını içeriyor.

Uluslararası yardım kuruluşlarının azalmasının, özellikle yüz binlerce kişinin hayatta kalmak için temel kaynak olarak insani yardıma bağımlı olduğu bir dönemde, sağlık, gıda güvenliği, su, hijyen ve temizlik ile psikolojik destek alanlarında hayati önem taşıyan programlar yürüten kuruluşların çalışmalarını aksatacağından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Claire Nicolet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden ayrılıyoruz çünkü İsrail, Gazze'deki faaliyetlerimizi devam ettirdiğimiz için bizi yasaklıyor." dedi.

Filistin halkına desteklerini ve aynı şekilde çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Nicolet, "Ama maalesef, uluslararası çalışanlar olarak gitmek zorundayız. Bunun bugünkü sağlık sistemine çok fazla etkisi olacak çünkü sağlık sistemini büyük ölçüde destekliyoruz. Bu, Gazze Şeridi'ndeki her 5 yataktan birini destekliyoruz demek." ifadesini kullandı.

Gazze'de sağlık sisteminin tamemen yok olduğuna işaret eden Nicolet, şunları kaydetti:

"2025'te Gazze'de doğum yapan her 3 anneden birine yardım ettik. Gazze Şeridi'nde 800 binden fazla konsültasyon yaptık. Mesela yanıklar konusunda ciddi uzmanlığımız var. Bu da demek oluyor ki eğer faaliyetlerimizi azaltır veya durdurursak, kimse bu hizmetleri vermeyecek ve Gazze halkı için bu hizmetler olmayacak."

Nicolet, "Bunun 'MSF'nin Gazze Şeridi'nde faaliyetlerini durdurmasını istiyoruz' demenin sahadaki yansıması olduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında, 170 binden fazla kişinin yaralandığını ve birçoğunun hala bakıma muhtaç olduğunu hatırlatan Nicolet, "7 binden fazla kişi ampute edildi ve bu bizim her gün takip ettiğimiz hastalarımızın bir kısmı. Bakımların devam etmesi gerekiyor. Şunu anlamak zorundayız: Gazze'nin bugünkü sağlık sistemi tamamen yıkılmış durumda." diye konuştu.

Gazze'ye istedikleri hiçbir şeyin giremediğine işaret eden Nicolet, "X-ray girişi yapamıyoruz. Bu bir sorun. Son günlerde çok fazla ilaç girişi bile sağlayamadık. Her şey gecikiyor ve her şey zor. Gerçek şu ki şu an karşılaştığımız engeller yüzünden sistem mevcut durumla baş edemiyor." dedi.

Nicolet şu ifadeleri kullandı:

"Biz buradaki Filistinlilere destek olmaya, hastalarımıza bakmaya ve halka su vermeye devam etmek istiyoruz. İsrailli makamlar faaliyetlerimizi durdurmamızı talep etse bile biz faaliyetlerimizi sürdürmenin yolunu bulmak için çabalamaya devam edeceğiz."

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etti

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.