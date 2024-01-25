İsrail\'in Gazze ablukası nedeniyle Filistinliler çöplüklerden yiyecek ve yakacak topluyor

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde akaryakıt ve mutfak tüpü bulamayan Filistinliler, ekmek ve yemek pişirmek için fiyatları aşırı yüksek odun yerine çareyi çöplüklerden topladıkları karton ve plastikte buluyor.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde atık merkezlerini dolaşan çoğu çocuk Filistinliler, yemek pişirmek için ateş yakmak üzere atık karton, poşet ve plastik topluyor.

Çöplüklerde atık toplayan Filistinli çocukların bir kısmı, İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze kentinden aileleriyle kaçmak zorunda kalanlar.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneye göç etmek zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, İsrail'in kapsamlı saldırıları ve tam abluka sebebiyle çeşitli zorluklarla mücadele ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Yerinden edilen ve herhangi bir gelir kaynağı olmayan Filistinli aileler, her geçen gün daha da kötüleşen hayat koşulları gölgesinde çöplüklerden atık toplamaya başladı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kapsamlı saldırılarla birlikte yakıt ve mutfak gazının da bölgeye girişini engellemesi üzerine bölge sakinleri, ateş yakmak için odun kullanmaya yöneldi.

Ancak odun fiyatlarının aşırı yükselmesinin ardından Filistinli aileler, çareyi çöplüklerden topladıkları poşet, plastik atıklar ve kartonlarda buldu.

Çocuklar ailelerine destek için çöpten plastik topluyor

Çöp alanında dolaşan çocuklardan biri Naci Ebu Selman, AA muhabirine, Gazze kentinden Refah'a kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ailesine yardım etmeye çalıştığına belirten Ebu Selman, "Ekmek ve yemek pişireceğimiz ateşi yakmak için burada plastik şeyler bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Sırtında taşıdığı 2 çuvalla dolaşan Ebu Selman, İsrail ordusunun havadan ve karadan sürdürdüğü saldırıların hedefi olma ihtimaline aldırış etmediğini dile getirdi.

Ailesinin Gazze kentinden kaçmak zorunda kaldığı sırada yanlarına hiçbir şey alamadığına dikkati çeken Ebu Selman, Gazze'deki evine ve mahallesine dönmenin hayaliyle yaşadığını kaydetti.

Filistinli çocuklardan Ahmed Hamed da çöplükte plastik atıkları bulmak için kazı yaptıklarını ifade etti.

Bu şekilde ailesine yemek pişirmekte yardımcı olduğunu dile getiren Hamed, "Ailemin ateş yakmak için odun alacak parası yok." diye konuştu.

Gazze'de az bulunan odun fiyatlarının çok arttığına işaret eden Hamed, ailesiyle birlikte yerinden edilenlerin sığınma merkezi olarak kullanılan Refah kentindeki Kadisiye Okulu'nda kaldıklarını belirtti.

Salgın hastalıklar uyarısı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşular ile diğer birçok uluslararası örgüt, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlıklı gıda ve içmeye elverişli suyun bulunmamasının yanı sıra hijyen eksikliğine bağlı salgın hastalıkların yayılabileceği uyarıları yapıyor.

Filistinli çocuklar da ailelerinin yemek pişireceği ateşi yakmak için çöplük alanlarında karton ve plastik atıklar bulmak amacıyla yaptıkları kazılarda hijyen konusunda herhangi bir önlem almıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Refah bölgesindeki yerinden edilmiş vatandaşlar arasında cilt, bağırsak ve enfeksiyon gibi hastalıkların büyük oranda arttığını söyledi.

Ebu Hasene, Refah bölgesinde oluşan yoğun kalabalık ve özellikle sığınma merkezlerinde sağlıkta tehlikeli bir çöküşün yaşanabileceği uyarısı yaptı.

BM verilerine göre, 7 Ekim'den önce yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah, Gazze'de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge idi.

Ancak İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Yerinden olan Filistinlilerin büyük kısmı Refah'a göç etmek zorunda kaldı.