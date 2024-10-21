İsrail Askeri Aracı Bir Filistinliyi Ezdi

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RAMALLAH, 21 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrinin doğusunda bulunan Anabta kasabasında, İsrail askeri aracı tarafından ezilen bir Filistinli hayatını kaybetti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, ölen Filistinlinin 20 yaşındaki Abdul Karim Imad Mazid olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria genelinde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 18'i kadın ve 165'i çocuk olmak üzere 759'a yükseldiğini belirtti.

Görgü tanıkları ve Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail askeri araçlarının kasabaya baskın düzenlediğini, araçları durdurduğunu ve bazı Filistinlileri kovalarken motosiklet kullanan Mazid'i ezdiğini söyledi.

Filistinli tıbbi kaynaklar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mazid'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'daki şehirler, kamplar ve köyler de, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında artan gerilime sahne olmaya devam ediyor.