İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

15.08.2024 07:46
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına şafak vakti çok sayıda araçla düzenlediği baskında 1 genci gözaltına aldı.

İsrail güçleri, El Halil'in Vadi Semin Mahallesi'ndeki evlere düzenlediği baskınlarda 5 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 2 genci alıkoyduğunu bildirdi.

Batı Şeria'da, El Halil kentinin güneyinde bulunan Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 1 Filistinli genç, İsrail ordusunun El-Bire kentine düzenlediği baskında da 1 genç evinde gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 632 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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