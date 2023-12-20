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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 16 yaşındaki Mahmud Muhammed Zaul'u gerçek mermiyle vurarak öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, öldürülen Filistinlilerin sayısı 304'e yükseldi.

İsrail askerleri, Batı Şeria\'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
20.12.2023 - 19:33,
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Beytullahim'in Husan ilçesinde, 16 yaşındaki Mahmud Muhammed Zaul'u gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, öldürülen Filistinlilerin sayısı 304'e yükseldi.

Kaynak: AA
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