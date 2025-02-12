İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Tubas'ta iki Filistinliyi gözaltına alırken, bölgedeki saldırılara devam ediyor.

12.02.2025 18:17
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Akkabe beldesinde 2 evi kuşattı.

Burada 2 Filistinliyi gözaltına alan ve beldedeki iş yerlerinde arama ile baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, Tubas kenti çevresinde de asker konuşlandırdı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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