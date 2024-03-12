İsrail askerleri, Cenin'de baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 2 kişiye müdahalede bulunduklarını bildirdi.
Açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği ifade edilirken sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin buldozerler eşliğinde Cenin Mülteci Kampı başta olmak üzere Cenin kentine baskın düzenlediğini aktardı.
Tanıklar, kampta sirenlerin çaldığını, İsrail güçlerinin kamptaki evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdiğini, İsrail güçlerinin de baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale ettiğini kaydetti.
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 490'a yükseldiği açıklanmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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