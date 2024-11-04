İsrail Askerleri Harabe Evde Piyano Çaldı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Harabe Evde Piyano Çaldı

İsrail askerleri, Lübnan'daki harabe bir evde piyano çaldı, ev sahibi derin bir acı hissetti.

04.11.2024 14:19
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İsrail askerlerinin, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da saldırılar sebebiyle harabeye dönmüş bir eve girerek piyano çaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yer alan çok sayıda İsrail askerinden birinin piyano çaldığı, bir diğerinin ise piyanonun üzerinde yüzüstü uzandığı görüldü.

Evin sahibi Julia Ali, Instagram hesabından, bir sene önce kendisinin aynı yerde piyano çaldığı görüntü ile daha sonra İsrail askerlerinin harabeye dönmüş evde piyano çaldığı görüntüleri tek videoda yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Evim dediğim yerin enkaza dönüşmesini izlemek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derin bir acı. Burası sadece duvarlar ve bir çatıdan ibaret değildi; ailemin yıllarca süren hayalleri, fedakarlıkları ve sevgisiyle inşa edilmiş bir mabetti. Şimdi, işgalcilerin içinde dolaştığını, onunla alay ettiğini, bir zamanlar her notasına kalbimi döktüğüm piyanoya dokunduğunu görmek... Ruhumun parçalarını çiğniyorlarmış gibi hissediyorum."

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 986 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Harabe Evde Piyano Çaldı - Son Dakika

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