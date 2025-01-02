İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Rafediya Devlet Hastanesi'ne 3 yaralı Filistinlinin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerince Nablus'un Eski Şehir bölgesinde vurulan Filistinlilerin gerçek mermiyle yaralandığı vurgulandı.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus kentinde doğrudan ambulansları hedef alarak ateş açtığı ifade edildi.

AA'nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, sivil giyimli özel İsrail güçleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi ve daha sonra çatışma sesleri yükselmeye başladı.

Öte yandan Aksa Şehitleri Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta İsrail ordusuyla şiddetli bir çatışma içinde oldukları vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.