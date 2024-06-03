İsrail Askerleri Nablus\'ta Bir Filistinliyi Öldürdü, 8 Kişiyi Yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, aralarında 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 8 kişiyi yaraladı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin naaşına el koyduğu, yaralıların ise Nablus'taki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinliyi kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ???????İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliyi uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katılan söz konusu kişiye burada baskın düzenledikleri belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 523'e yükseldi.