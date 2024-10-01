İsrail'in Nablus'ta Filistinliye Saldırısı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Ziya Duveykat'ın (25), karnından ve kalçasından ağır şekilde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Nablus kentindeki sağlık ekiplerinin, Balata Mülteci Kampı'nda kalçasından ağır şekilde vurulan bir Filistinliyi hastaneye naklettiğini aktarmıştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin kampta bir evde yaralanma olduğu ihbarı alarak bölgeye gelen ambulans ekiplerinin olay yerine ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve çatışmalar yaşandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.