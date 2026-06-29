İsrail Ateşkes Anlaşmasını 3465 Kez İhlal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ateşkes Anlaşmasını 3465 Kez İhlal Etti

29.06.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze hükümeti, İsrail'in 2025'ten bu yana ateşkes anlaşmasını 3465 kez ihlal ettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 3 bin 465 kez ihlal ettiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail 260 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymadı.

Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 156 bin yardım tırından yalnızca 55 bin 539'unun girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre sözkonusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 21 bin 800 kişiden sadece 8 bin 16'sının tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 36'sına karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğü vurgulanarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun sürekli kötüleşmesinden İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Ateşkesin arabulucularından, İsrail'in anlaşmanın tüm şartlarını uygulamasını ve devam eden ihlallerine son vermesini sağlamaları talep edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü de büyük oranda yerine getirmiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ateşkes Anlaşmasını 3465 Kez İhlal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:17:06. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Ateşkes Anlaşmasını 3465 Kez İhlal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.