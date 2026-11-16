İsrail ateşkese rağmen Gazze'de çadırlara ateş açtı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de çadırlara ateş açtı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde çadır ve evlere ateş açtı. Cibaliya'da başından vurulan 41 yaşındaki Filistinli öldü, Han Yunus'ta biri çocuk biri kadın 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara ve evlere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından vurulan 41 yaşındaki bir Filistinli, olay yerinde hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin farklı bölgelerinde de yoğun şekilde ateş açarak Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırılarda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki bölgeleri de top mermileriyle vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1647 kişinin öldüğünü, 5 bin 969 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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