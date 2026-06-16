İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı

16.06.2026 13:21
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İsrail ordusu, ABD ve İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde İHA ile bir aracı hedef aldı.

İsrail ordusu, ateşkes ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa-Haris yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'e ait İHA'ların, doğudaki Baalbek kenti ile güneydeki Zahrani bölgesi semalarında alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurarak "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğinin" ilan edildiğini belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 798 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika

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