İsrail, Aziz ed-Duveyk'i serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Aziz ed-Duveyk'i serbest bıraktı

İsrail makamları, 17 Ekim 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Filistin Yasama Konseyi'nin (feshedilen) eski Başkanı Aziz ed-Duveyk'i serbest bıraktı. İsrail, Duvek'i güvenlik tehdidi olarak gördüğü gerekçesiyle gözaltına almış ve 6 ay idari tutukluluk kararı vermişti. Duveyk'in sağlık sorunları ve ailesiyle görüşme izninin olmaması eleştirilere neden olmuştu.

13.06.2024 20:10
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İsrail makamları, 17 Ekim 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Filistin Yasama Konseyi'nin (feshedilen) eski Başkanı Aziz ed-Duveyk'i serbest bıraktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli yetkililer, Duvek'i işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında bulunan Dahiriyye askeri kontrol noktasında serbest bıraktı.

İsrail, 75 yaşında olan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Duvek'i "güvenlik tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle 17 Ekim'de gözaltına alınmış ardından hakkında 6 ay "idari tutukluluk" kararı vermişti. Fiili olarak da Duveyk, 6 ay idari tutukluluk kapsamında cezaevinde tutulmuştu.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Duveyk'in, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve şeker hastası olduğunu aktararak, "Duveyk daha önce de anjiyo ve böbrek ameliyatı geçirdi. Tutulduğu yerde uygun sağlık hizmeti alamıyor, ailesinin de kendisini ziyaret etmesine izin verilmiyor." demişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ile eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 70 Filistinliyi 17 Ekim'de gözaltına almıştı.

Hamas, 2006 yılında genel seçimleri büyük çoğunlukla kazandığında, Batı Şeria'nın El Halil kentinden seçilen Duveyk, Meclis Başkanlığına getirilmişti.

Duveyk, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'taki Anayasa Mahkemesi'nin parlamentonun feshine karar verdiğini duyurduğu 2018 yılına kadar görevini yürütmüştü.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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