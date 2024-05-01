İsrail Bakanı, Hamas ile yapılan anlaşmayı eleştirdi - Son Dakika
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İsrail Bakanı, Hamas ile yapılan anlaşmayı eleştirdi

İsrail Bakanı, Hamas ile yapılan anlaşmayı eleştirdi

İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan anlaşmayı eleştirerek hükümetin var olma hakkının olmadığını söyledi. Açıklamalarına tepkiler gecikmedi.

01.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
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İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Gazze Şeridi'nde Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takasını öngören anlaşmaya dair, "20-30 kişiyi kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığını" söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'nda bir programa katılan Strock, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve bir ateşkes öngören Hamas ile olası anlaşmayı eleştirdi.

Strock, Hamas ile anlaşmayı "dikkatsiz, berbat ve korkunç" şeklinde niteleyerek, " Hükümet, yüz binlerce askere gidip savaşma emri verdi. Onlar da her şeyi geride bırakıp hükümetin belirlediği amaçlar için savaşa gitti. Şimdi tüm emeklerini 22 veya 33 kişiyi kurtarmak için çöpe attığını açıklayan bir hükümetin var olmaya hakkı yok." dedi.

Aşırı sağcı Bakan'ın açıklamalarına hem iktidar koalisyonundan hem muhalefetten tepkiler gecikmedi.

İsrail'deki hükümete 7 Ekim'den sonra katılan Ulusal Birlik Partisi'nden Bakan Chili Tropper, sosyal medya üzerinden "Biri anlaşmayı desteklesin veya kabul etmesin 'bir kişinin hayatını kurtaranın dünyayı kurtarmış olacağı' Yahudilik inancı, esirler ve onların yakınlarının acılarına karşı Bakan Strock'un sarf ettiği gibi anlayışsız ve pervasız sözlerine engel olmalı." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Buna karşın ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, sosyal medya paylaşımında, Strock'un sözlerine yanıt olarak "içerisinde 22 veya 33 kadar fanatik barındıran bir hükümetin var olmaya hakkı yok." ifadesini kullandı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife vereceği yanıt bekleniyor.

İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen tekrar ediyor.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

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