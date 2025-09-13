İsrail Bakanı'ndan İlhak Çağrısı - Son Dakika
İsrail Bakanı'ndan İlhak Çağrısı

13.09.2025 22:59
Smotrich, BM'nin iki devletli çözüm tasarısına karşı Batı Şeria'nın ilhakını savundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun dün Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etmesine karşı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini savundu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karar hakkında yaptığı açıklamayı alıntılayarak cevap verdi.

Aşırı sağcı bakan, İsrail'e karşı diplomatik bir saldırı yapıldığını iddia ederek bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Fransa ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı hakaret ettiğini savunan Smotrich, bağımsız Filistin Devleti kurma girişimlerine karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

"İki Devletli Çözüm" için sunulan tasarı BM'de kabul edilmişti

BM Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, 142 "evet" oyuyla kabul etmişti.

Tasarıya ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

