İsrail Bakanlar Kurulu, OHAL'in 3 Kasım'a kadar uzatılması için toplandı - Son Dakika
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İsrail Bakanlar Kurulu, OHAL'in 3 Kasım'a kadar uzatılması için toplandı

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İsrail Bakanlar Kurulu, ülke genelindeki olağanüstü halin ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar uzatılması için toplandı. KAN'a göre belgede, İran ve Lübnan cephelerinde belirsizliğin sürdüğü ve sivillere saldırı olasılığının hâlâ yüksek olduğu ileri sürüldü.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, ülke genelinde olağanüstü hal uygulamasını ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlere kadar uzatıyor.

İsrail basını, Bakanlar Kurulu'nun ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin oylama için bir araya geldiğini aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin bakanlara sunulan belgede "İran ve Lübnan cephelerinde belirsizliğin sürdüğü ve güvenlik yetkililerinin sivillere yönelik bir saldırı olasılığının hala yüksek olduğu" ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılarla eş zamanlı olarak ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Netanyahu'nun Trump'la seçimler öncesi İran'a saldırı ihtimalini görüştüğü iddiası

Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğünü öne sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik bir "dış saldırı hazırlığı" olduğuna dair işaretler bulunduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu'nun İsrail'e yönelik "dış saldırı tehdidi" iddialarını, kamuoyu yoklamalarında gerilediği bir dönemde getirmesi dikkati çekmişti.

İsrail muhalefeti ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirerek Netanyahu'yu 27 Ekim'deki "seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlamakla" eleştirmişti.

Kaynak: AA
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