İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarına devam ettiği belirtildi.
İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Ramallah, Cenin ve El Halil kentlerinde biri kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 565'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, yapılan itiraz sonucu tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yağdonduran Tüneli'nin açılışıyla yıllık 253,1 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını belirtti.
Fuat Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, Küba'nın depremlerin ardından Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu, Bayrampaşa'da hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, istasyonun büyük ilgi gördüğünü ve gün içinde tüm ikinci el eşyaların tükendiğini belirtti. İyilik İstasyonu, ikinci el ve dönüştürülmüş ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu bir yer olacak. Ayrıca gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de verilecek. İstanbul Vakfı bursiyerlerinin hizmet vereceği istasyonda çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunacak. İstasyondan elde edilen gelir, İstanbul Vakfı projelerinde kullanılacak.
Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri bünyesinde çalışan asfalt işçileri, asfaltın serilmesi sırasında yaklaşık 200 dereceyi bulan sıcaklıkta hem oruç ibadetini yerine getirmenin hem de ekmek parası kazanmanın mücadelesini veriyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?